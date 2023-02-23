Динамо – Ауда – 3:0 – видео голов и обзор матча
23 февраля 19:31 - Читати українською
Динамо победило Ауду в спарринге на сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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завершено
Товарищеский матч
Динамо – Ауда – 3:0
Голы: Кабаев, 54, Караваев, 57, Ванат, 66
Первый тайм 13 спарринга Динамо на сборах завершился без голов. Правда, киевляне забивали – мяч Перриса не засчитали из-за фола Ваната. Зато во второй половине подопечные Мирчи Луческу делали все по правилам.
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Ауда посыпалась уже в начале второго тайма, так и не сумев прийти в себя после голов Кабаева, Караваева и Ваната. Латвийцы во второй раз потерпели разгром от украинской команды – недавно их громил СК Днепр-1 (5:1).
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