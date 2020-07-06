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"Динамо деградирует, за год команда стала еще хуже": Шевчук подчеркнул разрыв между киевлянами и Шахтером

09:53 - Читати українською
"Динамо деградирует, за год команда стала еще хуже": Шевчук подчеркнул разрыв между киевлянами и Шахтером
Динамо – Шахтер / Сайт киевлян

Экс-защитник Шахтера, а ныне телевизионный эксперт Вячеслав Шевчук, разобрал основные моменты матча 29 тура УПЛ между Динамо и "горняками" (2:3).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"В современном футболе очень важны тактические моменты. Я много раз говорил, что у Динамо нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. Динамо высоко прессинговало, но Шахтер очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. "Горняки" были правильно сгруппированы.

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Сейчас Динамо очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко, кроме того, в атаке идет постоянная ротация – тренер не может найти баланс в стартовом составе. Наставник киевлян постоянно сталкивается с такими проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настроение и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер сделал несколько замен, после которых они заиграли иначе. Но и Шахтер расслабился. Динамо деградирует. За год команда стала еще хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, потребуется время, чтобы вытащить динамовцев на прошлогодний уровень", – подытожил Шевчук в эфире Великого Футбола.

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