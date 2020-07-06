"Динамо деградує, за рік команда стала ще гіршою": Шевчук підкреслив розрив між киянами і Шахтарем

Екс-захисник Шахтаря, а нині телевізійний експерт В'ячеслав Шевчук, розібрав головні моменти матчу 29 туру УПЛ між Динамо та "гірниками" (2:3).

"У сучасному футболі дуже важливі тактичні моменти. Я багато разів говорив, що у Динамо немає ніяких зрушень в плані тактики й організації гри. Динамо високо пресингувало, але Шахтар дуже легко виходив з-під тиску. Це тактичний аспект. "Гірники" були правильно згруповані.

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Зараз Динамо дуже складно. Ключові й основні гравці вилітають. Тренерському штабу доводиться підключати молодих футболістів. Дебютував Сирота, центральним захисником справа був Кадірі, також травмований Миколенко, крім того, в атаці йде постійна ротація – тренер не може знайти баланс в стартовому складі. Наставник киян постійно стикається з такими проблемами.

Динамівцям було дуже важливо показати настрій і характер. У першому таймі ми цього не побачили. У другій половині зустрічі тренер зробив кілька замін, після яких вони заграли інакше. Але і Шахтар розслабився. Динамо деградує. За рік команда стала ще гіршою, ніж раніше. Коли прийде новий тренер, потрібен час, щоб витягнути динамівців на минулорічний рівень", – підсумував Шевчук в ефірі Великого Футболу.

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