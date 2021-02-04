Динамо на фоне эпидемии травм пытается готовиться к возобновлению сезона и боям против Брюгге в ЛЕ. После тяжелой победы над одноименной командой из Тбилиси наступает новый интересный этап. Софийский клуб основан лишь в 2016 году, но уже сейчас он занимает 6 место в элитном дивизионе и борется за еврокубки. Тренирует его легенда сборной Болгарии Красимир Балаков, полуфиналист ЧМ-1994, который вошел в символическую сборную того Мундиаля по версии ФИФА. На зимних сборах "армейцы" недавно разошлись миром с Александрией (1:1), а также уступили полякам. Были и две победы – над земляками и македонцами.

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Стартовый состав Динамо: Нещерет – Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко – Шепелев, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Дуэлунд – Ванат

Отмечаем появление в основе 19-летнего воспитанника клубной академии. Владислав Ванат хорошо проявил себя в молодежках Динамо на позиции центрфорварда (в частности, забивал в юношеской версии Лиги чемпионов и оказался среди лучших бомбардиров чемпионата Украины U-21), так что получил серьезный шанс – дебютный выход в стартовом составе команды Луческу.