Динамо на фоні епідемії травм намагається готуватися до відновлення сезону та боїв проти Брюгге в ЛЄ. Після важкої перемоги над однойменною командою з Тбілісі настає новий цікавий етап. Поєдинок Динамо – ЦСКА 1948 стартував о 16:15. Софійський клуб заснували тільки у 2016 році, але вже зараз він посідає 6 місце в елітному дивізіоні та бореться за єврокубки. Тренує його легенда збірної Болгарії Красімір Балаков, півфіналіст ЧС-1994, який увійшов у символічну збірну того Мундіалю за версією ФІФА. На зимових зборах "армійці" нещодавно розійшлися миром з Олександрією (1:1), а також поступилися полякам. Були й дві перемоги – над земляками та македонцями.

Динамо – Динамо Тбілісі: Київ або дуже маскується, або все зле – тривога переважує оптимізм перед шаленим Брюгге

Динамо – ЦСКА 1948: дивитись матч онлайн – трансляція 4 лютого 2021

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Дуелунд – Ванат

Відзначаємо появу в основі 19-річного вихованця клубної академії. Владислав Ванат добре проявив себе в молодіжках Динамо на позиції центрфорварда (зокрема, забивав у юнацькій версії Ліги чемпіонів та опинився серед найкращих бомбардирів чемпіонату України U-21) та отримав серйозний шанс – дебютний вихід у стартовому складі команди Луческу.