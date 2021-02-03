"У Клейтона повреждение задней поверхности бедра. Мы сделали контрольную МРТ. Клейтону понадобится больше десяти дней на восстановление, поэтому было принято решение оставить игрока на реабилитацию в Киеве. Бэлуцэ проходит плановую реабилитацию. Сейчас он ходит с помощью костылей, носит специальную лангету на ноге.

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У Гармаша и Андриевского похожие проблемы – у обоих воспаление ахиллового сухожилия. На восстановление нужно время. Александр работал с мячом, а сегодня планируется его возвращение в общую группу. Денису нужно немного больше времени на восстановление, но динамика положительная. Вербичу сделали МРТ. Результаты этого исследования получим в среду. Посмотрим на состояние мышцы и решим, какую работу он дальше будет выполнять. Надеемся, что до завершения сбора он присоединится к общей группе.

Планируется ли возвращение Костевича до конца сезона? Конечно. У него хорошая динамика реабилитации. Сейчас он находится в Польше. Планируем, что он вернется в Киев и уже там начнет беговую работу и работу с мячом. Если все будет по плану, он сможет присоединиться к общей группе и провести определенное количество матчей еще до конца текущего сезона", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

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