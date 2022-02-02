"Работа в Динамо? Все на уровне слухов. Ни разу мне никто не звонил. Я разговаривал с Игорем Михайловичем только тогда, когда взял в аренду Тымчика, Михайличенко, Леднева. Только о футболистах говорили.

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Он периодически звонил – может, не каждую неделю, но 1-2 раза в месяц спрашивал, как у них дела. Мне такой подход по душе. Очень импонирует, что человек переживает. И они действительно выросли в Заре. Я счастлив, что работал с ними. Мы общаемся. Не забывают – это главное", – рассказал Юрий Николаевич в эфире YouTube-канала Pressing.

Напомним, 56-летнего Вернидуба неоднократно сватали в киевский клуб. Сейчас специалист работает в Шерифе, который вывел в групповой турнир ЛЧ впервые в истории клуба.

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