Динамо зустрічалося з сербськими Чукарічками на тренувальному зборі в Туреччині. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Чукарічкі – 3:2

Голи: Шапаренко, 70, Буяльський, 72, Вітінью, 83 – Раконьяк, 16, Чоловіч, 17

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Експериментальний склад киян на перший тайм не виправдав очікувань. Через провал в обороні серби двічі відзначились у воротах Динамо.

Після перерви Луческу випустив більше основних гравців, що конвертувалось у результат. Динамівці створили камбек, забивши три м'ячі. Варто виділити гол Буяльського, який одним дотиком красиво замкнув пас Вітінью.

Наступний матч Динамо проведе 4 лютого проти болгарського Левскі.

Динамо – Чукарічкі: Вітінью врятував матч, організувавши красивий камбек, провали капітана та помилки оборони