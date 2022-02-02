Товариський матч

Динамо – Чукарічкі – 3:2

Голи: Шапаренко, 70, Буяльський, 72, Вітінью, 83 – Раконьяк, 16, Чоловіч, 17

Склад Динамо в першому таймі: Бойко – Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Бражко – Антюх, Гармаш, Де Пена – Кулач.

Склад Динамо в другому таймі: Бущан – Кендзьора, Забарний, Боль, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вітінью – Ванат.

Динамо розпочало турецький збір з розгрому Лудогорця, а в другому матчі зустрілося з третьою командою Сербії – Чукарічками. Зі стартовим проколом трапилася якась помилка, адже заявленого Буяльського на полі ми не побачили. На вістрі атаки вийшов Кулач, а Гармаш опустився нижче. Денис грав скрізь, не був прив'язаний до жодної позиції.

Динамо взяло м'яч під контроль і непогано розігрувало. Сподобався в центрі поля Бражко, який розпасовував в стилі Жоржінью. З його переведення на правий фланг розпочалася найгостріша атака киян у першому таймі. Тимчик віддав далі, Кулач п'ятою відкинув під удар, але Гармаш пробив прямо в голкіпера. Також відзначимо бажання Кулача грати динамічно, в дотик.

Українці створили ще один момент: Антюх звільнився від опіки та пробив здалеку, але голкіпер впорався і з його ударом, і з добиванням Тимчика. А далі був жах. Активний попереду Тимчик провалився в обороні, дозволивши Савічу виконати подачу. Раконьяк виграв повітря в Сироти та відкрив рахунок. Через хвилину Гармаш не зумів обробити м'яч у центрі поля і привіз контратаку – 0:2.

Динамо постало дуже вразливим до швидких атак. Кожна втрата чи обрізка призводила до проблем, не вдавалося оперативно реагувати на помилки. Що в центрі, що на флангах при переході від атаки до оборони виникали вільні зони. Серби ж вміло чергували контрпресинг і низький блок. Після втрат Чукарічки намагалися відразу відібрати м'яч, а після невдачі сідали в щільний захист.

На другий тайм Мірча Луческу повністю змінив склад. У центр вийшов Сидорчук, який спершу потужно пробив після кутового, але потім кілька разів дуже грубо помилився, подарувавши м'яч суперникам. Тут за капітаном мусив підчищати Забарний, там Чукарічки скористалися провалом опорної зони і створили супермомент – Раконьяк пробив у стійку. Жахлива гра Сергія.

Водночас варто відзначити, що з появою на флангах Циганкова та Вітінью кияни цікавіше заграли в атаці. Віктор заробив пенальті – Шапаренко з 11-метрової позначки не забив, але встиг на добивання (не факт, що м'яч перетнув лінію воріт, однак арбітри зафіксували гол). А Вітінью вирізав зрячу передачу на Буяльського, який шикарним ударом в дотик зрівняв рахунок!

У Вітінью була ще одна нагода, коли він хитнув опонента, але трішки не влучив у ближній кут. Наприкінці зустрічі бразилець все ж забив свій гол і вирвав перемогу для Динамо. Вітінью зачепився за дальній пас і акуратно покотив під дальню стійку. Краса!

Динамо розгромило Лудогорець у матчі з двома пенальті та вилученням – ефектний старт у Туреччині, але не без проблем