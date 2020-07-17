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"Динамо часто позволяло себе опускаться до уровня Зари и Десны": Белик рассыпался в комплиментах киевлянам

10:23 - Читати українською
"Динамо часто позволяло себе опускаться до уровня Зари и Десны": Белик рассыпался в комплиментах киевлянам
Динамо – Заря – 3:1 / ФК Заря

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился впечатлениями от игры главных соперников за вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Нельзя сказать, что луганчане плохо сыграли. У меня не будет критики в адрес футболистов. Команда Виктора Скрипника прогрессирует. Тем не менее, не в обиду Заре и той же Десне, это Динамо часто позволяло себе опускаться до уровня вышеназванных команд. Почему так происходило, это уже другой вопрос, разбираться в этом – руководству клуба.

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Но в одном конкретном матче "бело-синие" показали, что на данный момент они ближе к завоеванию серебряных медалей. Ошибки у киевлян, как и раньше были, но при наличии таких игроков как, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, у "бело-синих" получалось превосходить соперника в индивидуальном мастерстве.

Сыграл ли с Зарей злую шутку быстрый гол? Если судить по результату, то возможно. Мне просто кажется, что Заря настолько атакующая команда, что не может, когда это нужно, терпеть в защите. Луганчане не сумели перестроиться после гола, забитого на второй минуте. Причем, гостей шокировали два гола, пропущенные в течение одной минуты. Но, опять же, результат сделали футболисты сборной Украины.

Киевлянам все равно будет трудно психологически. Судьба путевки в Лигу чемпионов еще не решена. Однако, учитывая то, как динамовцы сыграли в основном для них матче сезона, не думаю, что они отдадут второе место", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Динамо после уверенной победы над Зарей (3:1) перед последним туром опережает луганскую команду уже на два очка.

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Десна Десна УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Алексей Белик Динамо Киев - Заря
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