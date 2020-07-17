"Динамо часто позволяло себе опускаться до уровня Зари и Десны": Белик рассыпался в комплиментах киевлянам

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился впечатлениями от игры главных соперников за вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

"Нельзя сказать, что луганчане плохо сыграли. У меня не будет критики в адрес футболистов. Команда Виктора Скрипника прогрессирует. Тем не менее, не в обиду Заре и той же Десне, это Динамо часто позволяло себе опускаться до уровня вышеназванных команд. Почему так происходило, это уже другой вопрос, разбираться в этом – руководству клуба.

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Но в одном конкретном матче "бело-синие" показали, что на данный момент они ближе к завоеванию серебряных медалей. Ошибки у киевлян, как и раньше были, но при наличии таких игроков как, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, у "бело-синих" получалось превосходить соперника в индивидуальном мастерстве.

Сыграл ли с Зарей злую шутку быстрый гол? Если судить по результату, то возможно. Мне просто кажется, что Заря настолько атакующая команда, что не может, когда это нужно, терпеть в защите. Луганчане не сумели перестроиться после гола, забитого на второй минуте. Причем, гостей шокировали два гола, пропущенные в течение одной минуты. Но, опять же, результат сделали футболисты сборной Украины.

Киевлянам все равно будет трудно психологически. Судьба путевки в Лигу чемпионов еще не решена. Однако, учитывая то, как динамовцы сыграли в основном для них матче сезона, не думаю, что они отдадут второе место", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Динамо после уверенной победы над Зарей (3:1) перед последним туром опережает луганскую команду уже на два очка.

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