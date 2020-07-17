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Динамо – Заря: Попов нашел причину неуверенной игры киевлян в начале матча

09:18 - Читати українською
Динамо – Заря: Попов нашел причину неуверенной игры киевлян в начале матча
Динамо – Заря – 3:1 / ФК Заря

Защитник киевского Динамо Денис Попов прокомментировал победу "бело-синих" над главными конкурентами в борьбе за серебро УПЛ (3:1).

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"После победы у команды хорошее настроение. Возможно, в начале матча сыграло свою роль давление, которое повлияло на то, что мы допустили ошибку, которую нам не простили.

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Хорошо, что ребята собрались и забили три гола. Во втором тайме мы могли как пропустить, так и забить. Результат такой, какой есть, и слава богу, что мы победили. Нас ждет последняя игра сезона с Колосом, от которой нам нужно брать максимум. Это все что я могу сказать", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, чемпион мира появился на поле во втором тайме, заменив Никиту Бурду. Динамо после уверенной победы над Зарей перед последним кругом опережает луганскую команду уже на два очка.

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