Динамо – Заря: Попов нашел причину неуверенной игры киевлян в начале матча

Защитник киевского Динамо Денис Попов прокомментировал победу "бело-синих" над главными конкурентами в борьбе за серебро УПЛ (3:1).

"После победы у команды хорошее настроение. Возможно, в начале матча сыграло свою роль давление, которое повлияло на то, что мы допустили ошибку, которую нам не простили.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча, который сделал киевлян фаворитами в борьбе за второе место

Хорошо, что ребята собрались и забили три гола. Во втором тайме мы могли как пропустить, так и забить. Результат такой, какой есть, и слава богу, что мы победили. Нас ждет последняя игра сезона с Колосом, от которой нам нужно брать максимум. Это все что я могу сказать", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, чемпион мира появился на поле во втором тайме, заменив Никиту Бурду. Динамо после уверенной победы над Зарей перед последним кругом опережает луганскую команду уже на два очка.

Динамо – Заря: луганчане не потянули уровень, бенефис Цыганкова и Буяльского, теневые герои "бело-синих" и успех Монзуль