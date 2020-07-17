"Динамо часто дозволяло собі опускатися до рівня Зорі і Десни": Бєлік розсипався у компліментах киянам

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився враженнями від гри головних суперників за другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

"Не можна сказати, що луганці погано зіграли. У мене не буде критики на адресу футболістів. Команда Віктора Скрипника прогресує. Тим не менш, не в образу Зорі і тій же Десні, це Динамо часто дозволяло собі опускатися до рівня вищезгаданих команд. Чому так відбувалося, це вже інше питання, розбиратися у цьому – керівництву клубу.

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Але в одному конкретному матчі "біло-сині" показали, що на даний момент вони ближчі до завоювання срібних медалей. Помилки у киян, як і раніше були, але при наявності таких гравців як Сидорчук, Циганков, Буяльський, у "біло-синіх" виходило перевершувати суперника в індивідуальній майстерності.

Чи зіграв з Зорею злий жарт швидкий гол? Якщо судити по результату, то можливо. Мені просто здається, що Зоря настільки атакувальна команда, що не може, коли це потрібно, терпіти у захисті. Луганці не зуміли перебудуватися після гола, забитого на другій хвилині. Причому, гостей шокували два голи, пропущені протягом однієї хвилини. Але, знову ж таки, результат зробили футболісти збірної України.

Киянам все одно буде важко психологічно. Доля путівки в Лігу чемпіонів ще не вирішена. Однак, з огляду на те, як динамівці зіграли в головному для них матчі сезону, не думаю, що вони віддадуть другу сходинку", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Динамо після впевненої перемоги над Зорею (3:1) перед останнім туром випереджає луганську команду вже на два очки.

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