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"Динамо часто дозволяло собі опускатися до рівня Зорі і Десни": Бєлік розсипався у компліментах киянам

10:23 - Читать на русском
"Динамо часто дозволяло собі опускатися до рівня Зорі і Десни": Бєлік розсипався у компліментах киянам
Динамо – Зоря – 3:1 / ФК Зоря

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився враженнями від гри головних суперників за другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Не можна сказати, що луганці погано зіграли. У мене не буде критики на адресу футболістів. Команда Віктора Скрипника прогресує. Тим не менш, не в образу Зорі і тій же Десні, це Динамо часто дозволяло собі опускатися до рівня вищезгаданих команд. Чому так відбувалося, це вже інше питання, розбиратися у цьому – керівництву клубу.

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Але в одному конкретному матчі "біло-сині" показали, що на даний момент вони ближчі до завоювання срібних медалей. Помилки у киян, як і раніше були, але при наявності таких гравців як Сидорчук, Циганков, Буяльський, у "біло-синіх" виходило перевершувати суперника в індивідуальній майстерності.

Чи зіграв з Зорею злий жарт швидкий гол? Якщо судити по результату, то можливо. Мені просто здається, що Зоря настільки атакувальна команда, що не може, коли це потрібно, терпіти у захисті. Луганці не зуміли перебудуватися після гола, забитого на другій хвилині. Причому, гостей шокували два голи, пропущені протягом однієї хвилини. Але, знову ж таки, результат зробили футболісти збірної України.

Киянам все одно буде важко психологічно. Доля путівки в Лігу чемпіонів ще не вирішена. Однак, з огляду на те, як динамівці зіграли в головному для них матчі сезону, не думаю, що вони віддадуть другу сходинку", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Динамо після впевненої перемоги над Зорею (3:1) перед останнім туром випереджає луганську команду вже на два очки.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Десна Десна УПЛ Динамо - Зоря Віктор Віктор Скрипник Олексій Бєлік
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