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Динамо было нашим самым сильным соперником на сборах, – тренер спарринг-партнера киевлян Крунич

14:59 70 Читати українською
Динамо было нашим самым сильным соперником на сборах, – тренер спарринг-партнера киевлян Крунич
Динамо – Борац – 4:1 / фото ФК Динамо

Главный тренер боснийского Бораца Бранислав Крунич поделился впечатлениями от контрольного поединка против киевского Динамо (1:4).

"Динамо было сильнейшим соперником, с которыми мы встречались. Излишне говорить об их качествах. Еще до составления плана на игру мы знали, что Динамо значительно сильнее нас, что они и доказали на поле. У них более техничные футболисты, которые заставили нас выложиться.

Динамо – Борац – 4:1 – видео голов и обзор матча

Мы выглядели неплохо, не теряли компактность, линии оставались такими, какими должны были быть. У нас были небольшие шансы. Это была отличная проверка, хорошо, что у нас возможности играть с такими соперниками", – поделился Крунич в комментарии изданию Mondo.

Напомним, Динамо разбило Борац в контрольном матче (4: 1) и продолжил свою победную серию в контрольных встречах.

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