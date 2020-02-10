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Динамо було нашим найсильнішим суперником на зборах, – тренер спаринг-партнера киян Круніч

14:56 451 Читать на русском
Динамо було нашим найсильнішим суперником на зборах, – тренер спаринг-партнера киян Круніч
Динамо – Борац – 4:1 / фото ФК Динамо

Головний тренер боснійського Бораца Браніслав Круніч поділився враженнями від контрольного поєдинку проти київського Динамо (1:4).

 

"Динамо було найсильнішим суперником, з якими ми зустрічалися. Зайве говорити про їхні якості. Ще до складення плану на гру ми знали, що Динамо значно сильніше нас, що вони і довели на полі. У них більш технічні футболісти, які змусили нас викластися.

Динамо – Борац – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ми виглядали непогано, не втрачали компактність, лінії залишалися такими, якими повинні були бути. У нас були невеликі шанси. Це була відмінна перевірка, добре, що у нас можливості грати з такими суперниками", – поділився Круніч в коментарі виданню Mondo.

Нагадаємо, Динамо розбило Борац у контрольному матчі (4:1) та продовжило свою переможну серію в контрольних зустрічах.

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