Динамо було нашим найсильнішим суперником на зборах, – тренер спаринг-партнера киян Круніч

Головний тренер боснійського Бораца Браніслав Круніч поділився враженнями від контрольного поєдинку проти київського Динамо (1:4).

"Динамо було найсильнішим суперником, з якими ми зустрічалися. Зайве говорити про їхні якості. Ще до складення плану на гру ми знали, що Динамо значно сильніше нас, що вони і довели на полі. У них більш технічні футболісти, які змусили нас викластися.

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Ми виглядали непогано, не втрачали компактність, лінії залишалися такими, якими повинні були бути. У нас були невеликі шанси. Це була відмінна перевірка, добре, що у нас можливості грати з такими суперниками", – поділився Круніч в коментарі виданню Mondo.

Нагадаємо, Динамо розбило Борац у контрольному матчі (4:1) та продовжило свою переможну серію в контрольних зустрічах.

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