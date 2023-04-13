Делегация Динамо уже прибыла во Львов, где 14 апреля команда Мирчи Луческу сыграет с Рухом. Румынский специалист взял на эту игру 22 футболиста. Шанс сыграть есть у Дениса Бойко. Опытный голкипер почти шесть месяцев лечился после разрыва крестообразной связки. Интересно, что травму Бойко получил в матче с Рухом в первом круге, который проходил 12 октября 2022 года.

Луческу поедет с Динамо на следующий матч УПЛ – проблемы со здоровьем не столь серьезны

Рух – Динамо: заявка киевлян на матч УПЛ:

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Александр Тиымчик, Денис Попов, Максим Дячук, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Джастин Лонвейк, Денис Гармаш, Кахим Перрис, Бенито, Антон Царенко, Виталий Буяльский, Назар Волошин

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес

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