Рух – Динамо: Луческу впервые взял на матч УПЛ ветерана, пропустившего шесть месяцев
Киевляне объявили заявку на матч 21-го тура чемпионата Украины против Руха.
Делегация Динамо уже прибыла во Львов, где 14 апреля команда Мирчи Луческу сыграет с Рухом. Румынский специалист взял на эту игру 22 футболиста. Шанс сыграть есть у Дениса Бойко. Опытный голкипер почти шесть месяцев лечился после разрыва крестообразной связки. Интересно, что травму Бойко получил в матче с Рухом в первом круге, который проходил 12 октября 2022 года.
Луческу поедет с Динамо на следующий матч УПЛ – проблемы со здоровьем не столь серьезны
Рух – Динамо: заявка киевлян на матч УПЛ:
Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Защитники: Александр Тиымчик, Денис Попов, Максим Дячук, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Джастин Лонвейк, Денис Гармаш, Кахим Перрис, Бенито, Антон Царенко, Виталий Буяльский, Назар Волошин
Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес
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