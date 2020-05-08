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Динамо будет пытаться продлить аренду Гармаша, – журналист

08:00 50 Читати українською
Динамо будет пытаться продлить аренду Гармаша, – журналист
Николай Морозюк и Денис Гармаш / Фото ФК Ризеспор

Известный журналист Артем Франков убежден, что на данном этапе Денис Гармаш не нужен Динамо.

"Надо посмотреть, в каком состоянии Гармаш сейчас находится. Не знаю. Я болел за него в чемпионате Турции. Посмотрим.

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Я думаю, что все-таки Динамо будет решать вопрос его дальнейшей аренды куда-нибудь. Мне так кажется. Могу быть не прав", – рассказал Франков для своего Youtube-канала.

Напомним, Гармаш всю карьеру провел в киевском клубе. В январе 30-летний хавбек перебрался на правах аренды в турецкий Ризеспор, где успел провести 6 матчей и отметиться двумя голами.

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Динамо Киев Динамо Киев Турция Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Ризеспор Ризеспор Трансферы Динамо Киев
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