Динамо будет пытаться продлить аренду Гармаша, – журналист

Известный журналист Артем Франков убежден, что на данном этапе Денис Гармаш не нужен Динамо.

"Надо посмотреть, в каком состоянии Гармаш сейчас находится. Не знаю. Я болел за него в чемпионате Турции. Посмотрим.

Гармаш получил 5 красных карточек за 5 матчей подряд, – экс-хавбек Динамо Коркишко

Я думаю, что все-таки Динамо будет решать вопрос его дальнейшей аренды куда-нибудь. Мне так кажется. Могу быть не прав", – рассказал Франков для своего Youtube-канала.

Напомним, Гармаш всю карьеру провел в киевском клубе. В январе 30-летний хавбек перебрался на правах аренды в турецкий Ризеспор, где успел провести 6 матчей и отметиться двумя голами.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо