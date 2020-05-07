Гармаш получил 5 красных карточек за 5 матчей подряд, – экс-хавбек Динамо Коркишко

Экс-игрок Динамо, а ныне хавбек СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко вспомнил, как начиналась карьера будущего лидера киевлян Дениса Гармаша.

"На Кипре на сборах с Динамо-2 у нас было пять товарищеских матчей, и Гармаш в каждом получал красную карточку.

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Вот последняя игра, завтра летим, Гармаш выходит на замену и почти сразу получает желтую, а через несколько минут – вторую. Смотрю, он идет к судье. Спрашиваю: "Зачем ты к нему идешь?". Он говорит: "Подожди, я поговорю с ним, и он карточку отменит". О, думаю, давай. Интересно на каком языке ты ему это объяснишь. Не получилось у него.

Сейчас в Турции он играет, там такое поведение опасно. Если Гармаш несколько матов выучит и применит, то удаление будет сразу. Арбитры не церемонятся", – цитирует Коркишко Sport Arena.

Напомним, Гармаш всю карьеру провел в киевском клубе. В январе 30-летний хавбек перебрался на правах аренды в турецкий Ризеспор, где успел провести 6 матчей и отметиться двумя голами.

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