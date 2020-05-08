toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Динамо намагатиметься продовжити оренду Гармаша, – журналіст

8 травня 08:00 5192 Читать на русском
Динамо намагатиметься продовжити оренду Гармаша, – журналіст
Микола Морозюк та Денис Гармаш / Фото ФК Різеспор

Відомий журналіст Артем Франков переконаний, що на даному етапі Денис Гармаш не потрібен Динамо.

"Треба подивитися, в якому стані Гармаш зараз перебуває. Не знаю. Я вболівав за нього в чемпіонаті Туреччини. Подивимося.

Гармаш отримав 5 червоних карток за 5 матчів поспіль, – екс-хавбек Динамо Коркішко

Я думаю, що все-таки Динамо буде вирішувати питання його подальшої оренди куди-небудь. Мені так здається. Можу бути не правий", – розповів Франков для свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, Гармаш всю кар'єру провів у київському клубі. У січні 30-річний хавбек перебрався на правах оренди в турецький Різеспор, де встиг провести 6 матчів та відзначитись двома голами.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3418
Теги
Динамо Динамо Туреччина Українці за кордоном Трансфери Динамо Київ Денис Гармаш Денис Гармаш Різеспор Різеспор
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук