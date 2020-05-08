Динамо намагатиметься продовжити оренду Гармаша, – журналіст

Відомий журналіст Артем Франков переконаний, що на даному етапі Денис Гармаш не потрібен Динамо.

"Треба подивитися, в якому стані Гармаш зараз перебуває. Не знаю. Я вболівав за нього в чемпіонаті Туреччини. Подивимося.

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Я думаю, що все-таки Динамо буде вирішувати питання його подальшої оренди куди-небудь. Мені так здається. Можу бути не правий", – розповів Франков для свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, Гармаш всю кар'єру провів у київському клубі. У січні 30-річний хавбек перебрався на правах оренди в турецький Різеспор, де встиг провести 6 матчів та відзначитись двома голами.

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