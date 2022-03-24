"Конечно, уровень упадет сильно. От этого никуда не деться. Но потом прикатится назад. Как показывает опыт, футбол восстанавливается довольно быстро. Однако – конечно, потеряем, конечно, откатимся… Не забывайте, что сейчас мы теряем целый год подготовки юных футболистов.

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Если полностью уйдут легионеры? Динамо будет чемпионом долго и нудно, а Шахтеру придется принимать какие-то совершенно новые для себя меры для того, чтобы составить киевлянам конкуренцию.

Динамо достаточно слабочувствительный клуб в этом плане. Легионеры не играют там ключевой роли в отличие от Шахтера, это очевидно", – заявил Франков в комментарии FanDay.

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