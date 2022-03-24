Подоляк покинул Украину из-за нападения россиян, добрался до Великобритании и присоединился к Брекнел Таун по двухлетней спонсорской программе в академии клуба.

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"Мой дядя сделал все это возможным, он договорился с людьми в клубе, чтобы меня отвезли сюда, в Брекнел. Я действительно не уверен относительно футбола в Украине, восстановится ли он хотя бы через год. Приехать сюда и играть в футбол – это здорово. Я ежедневно разговариваю со своей семьей.Я разговариваю со своей мамой, папой, братом и бабушкой.Мы все поддерживаем связь. Мои папа и брат теперь являются частью территориальной обороны, они защищают город.

Я очень счастлив быть здесь, в Брекнеле, я действительно благодарен президенту футбольного клуба за то, что это произошло. Все ребята помогают мне адаптироваться к новой среде. Все, что я хочу сделать сейчас, это продолжать развиваться как футболист", – сказал 17-летний украинец в комментарии Bracknellnews.

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