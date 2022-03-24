"Динамо буде чемпіоном довго і нудно": Франков віщує тотальну домінацію киян над Шахтарем без легіонерів
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков спрогнозував розподіл сил в чемпіонаті України без іноземних гравців.
"Звісно, рівень впаде сильно. Від цього нікуди не подітися. Але потім прикотиться назад. Як свідчить досвід, футбол відновлюється досить швидко. Проте – звісно, втратимо, звісно, відкотимося… Не забувайте, що зараз ми втрачаємо цілий рік підготовки юних футболістів.
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Якщо повністю підуть легіонери? Динамо буде чемпіоном довго і нудно, а Шахтареві доведеться вживати якихось абсолютно нових для себе заходів для того, щоб скласти киянам конкуренцію.
Динамо досить слабкочутливий клуб у цьому плані. Легіонери не відіграють там ключової ролі на відміну від Шахтаря, це очевидно", – заявив Франков у коментарі FanDay.
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