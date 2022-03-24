"Звісно, ​​рівень впаде сильно. Від цього нікуди не подітися. Але потім прикотиться назад. Як свідчить досвід, футбол відновлюється досить швидко. Проте – звісно, ​​втратимо, звісно, ​​відкотимося… Не забувайте, що зараз ми втрачаємо цілий рік підготовки юних футболістів.

Гравець молодіжки Динамо перебрався до Англії

Якщо повністю підуть легіонери? Динамо буде чемпіоном довго і нудно, а Шахтареві доведеться вживати якихось абсолютно нових для себе заходів для того, щоб скласти киянам конкуренцію.

Динамо досить слабкочутливий клуб у цьому плані. Легіонери не відіграють там ключової ролі на відміну від Шахтаря, це очевидно", – заявив Франков у коментарі FanDay.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше