Вже колишній захисник брестського Динамо Євген Хачеріді підтвердив розірвання контракту з білоруським клубом і розповів про свої подальші плани.

"Я покинув Динамо Брест. Зараз розглядаю різні варіанти. Дзвонять з українських клубів. Подивимося що буде далі.

Хачеріді покинув Динамо Брест, – ЗМІ

Поки якоїсь конкретики немає. Телефонують і ми спілкуємося на цю тему. Де я схильний продовжити кар'єру? Якщо буде хороший варіант в Україні, команда з амбіціями, то чому б і не повернутися в УПЛ?

Динамо зі мною до кінця не розрахувалось – вони залишилися мені винні. Суму називати не буду, але вона пристойна. Обіцяють погасити заборгованість. Ми чекаємо, хочемо вирішити питання по-хорошому. Чи піду в суд, якщо не вийде? Все можливо", – сказав Хачеріді у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Хачеріді перейшов у Динамо Брест у січні 2020 року року в якості вільного агента. За білоруський клуб загалом провів 21 матч у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює українця у 350 тисяч євро.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге