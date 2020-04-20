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Динамо Брест отреагировало на информацию о разрыве контракта с Хачериди

14:17 31 Читати українською
Динамо Брест отреагировало на информацию о разрыве контракта с Хачериди
Евгений Хачериди / фото: Динамо Брест

Украинский легионер Динамо Брест Евгений Хачериди попал в неприятную ситуации из-за удаления в матче против Витебска.

В том поединке Хачериди заработал красную карточку и "привез" пенальти в свои ворота. Как следствие, Динамо уступило и опустилось на восьмую строчку турнирной таблицы. А по окончании встречи Евгений уже в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался его ударить.

Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

После этого инцидента в прессе появилась информация, что руководство действующего чемпиона Беларуси серьезно рассматривает возможность прекращения сотрудничества с украинцем, который успел сыграть за брестскую команду только 3 официальных матча.

Однако, в пресс-службе Динамо в комментарии для белорусского издания Tribuna.com опровергли слухи: "Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрывать никто не будет".

К слову, Хачериди подписал контракт с Динамо в конце октября прошлого года, однако соглашение вступило в силу с 1 января 2020 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в двух матчах чемпионата Беларуси и кубковом поединке против солигорского Шахтера.

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Беларусь
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