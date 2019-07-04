Динамо с новичками в составе расписало ничью с Ботошани

Динамо и Ботошани сыграли вничью в первом спарринге киевлян на сборах в Австрии. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Ботошани – 1:1

Гол: Вербич, 63 – Ашковски, 43

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Ботошани начался в 19:00. Данный поединок стал первым спаррингом "бело-синих" на австрийских сборах – ранее подопечные Хацкевича в Киеве в товарищеском матче уступили Полесью, которое представляет Вторую лигу. В свою очередь для Ботошани это был 5-й контрольный поединок – 8-я команда Румынии в предыдущих встречах дважды выиграла и дважды проиграла.

Против Ботошани динамовцы играют практически на каждых летних сборах – за последние 5 лет киевляне противостояли румынской команде уже 4 раза. Дважды победу праздновало Динамо, а еще два поединка завершились вничью с одинаковым счетом 1: 1.

Александр Хацкевич выпустил в старте двух дебютантов – Мохаммеда Кадири и Александра Караваева. Первый вышел в центре защиты в паре с Тамашем Кадаром, а украинец закрывал привычную для себя позицию правого вингера. Место в воротах получил Георгий Бущан, на острие атаки действовал Фран Соль, который пропустил несколько месяцев из-за травмы. В центре поля наставник "бело-синих" выпустил треугольник в составе Андриевского, Шапаренко и Сидорчука. Карлос Де Пена действовал слева в атаке, а Кендзёра и Миколенко закрывали фланги обороны.

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Отметим, что лидер Динамо Виктор Цыганков не попал даже в заявку на игру. Также вне заявки оказались Денис Попов, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Зато в запасе оказался другой чемпион мира U-20 – Георгий Цитаишвили.

Матч начался довольно живо. Игроки Ботошани выглядели несколько свежее, что неудивительно – уже 13 июня у них стартует сезон. Было заметно, что динамовцам еще не хватает как свежести, так и в определенных эпизодах еще и взаимопонимания, ведь команда буквально несколько дней назад собралась в полном составе после отпуска. На 4-й минуте возник первый момент – Соль с острого угла не попал в ворота. Через несколько минут после быстрой атаки пробил Виталий Миколенко, однако мимо ближнего угла. Еще одна быстрая атака завершилась угловым, после которого голкипер Ботошани несколько неуверенно отбил мяч после дальнего удара Де Пены. Румыны ответили неточным ударом с лета после навеса с фланга.

Несмотря на довольно позднее время начала матча, на поле все равно было жарко – понятно, что погода влияла на скорость игры. Даже арбитр посреди первого тайма остановил игру и позволил игрокам перевести дыхание. После возобновления игры близким к дебютному голу был Караваев. Хавбек сборной Украины получил мяч в штрафной, качнул защитника и с левой пробил в ближнюю девятку – немного неточно! В следующей атаке Пап забрал мяч после дальнего выстрела Сидорчука, который играл с капитанской повязкой. Немного напугал Виталий Миколенко, который в одном из эпизодов упал и остался лежать на газоне, но защитник сумел продолжить игру.

Довольно уверенно действовал в защите Кадири. Сенегалец спокойно закрывал позицию правого центрального защитника, однако иногда не успевал за оппонентами – в одном из эпизодов Кадири "привез" довольно опасный штрафной, однако румыны ничего не выжали из этого эпизода. А вот в другом момент Мохаммед стал настоящим героем эпизода, спокойно нейтрализовав потенциальный выход один на один с Бущаном. В конце тайма с линии штрафной разрядил пушку Андриевский – слишком высоко.

На 43-й минуте киевляне пропустили, причем привезли гол сами себе. После обрезки Шапаренко вблизи штрафной Ашковски оказался перед Бущаном и спокойно переиграл голкипера ударом в левый от себя угол – команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Ботошани. Динамовцы в первом тайме больше контролировали мяч, однако ограничились лишь несколькими полумоментами, а вот единственная опасная возможность у ворот Бущана завершилась пропущенным голом. Хорошо, что это лишь спарринг и результат здесь не имеет значения, однако в дальнейшем подобные огрехи – недопустимы.

На второй тайм Хацкевич выпустил других исполнителей. Свое место сохранили лишь Андриевский и Шапаренко – все остальные пошли отдыхать, ведь уже завтра киевлян ожидает второй товарищеский матч против австрийского Ваккера. На поле вышли Бойко, Шабанов, Бурда, Гармаш, Алибеков, Шепелев, Цитаишвили, Вербич и Русин. Интересно, что Гармаш и Шабанов закрывали позиции фланговых защитников.

Сразу же проявил себя Цитаишвили – вингер в стиле Месси сместился с фланга в центр, пробил, но немного не попал в нижний угол. Ботошани ответил неточным дальним ударом, после которого мяч пролетел рядом со штангой. На 63-й минуте Динамо сравняло счет: Цитаишвили классно навесил на Русина, тот сбросил на Вербича, а словенец без проблем реализовал свой шанс. Первая действительно классная комбинация "бело-синих" сразу же принесла результат.

После этого на поле вернулись Сидорчук и Миколенко, которые заменили Шапаренко и Андриевского. После этого Шабанов перешел на правый фланг защиты, а Гармаш вернулся на свою привычную позицию в центре поля.

Цитаишвили снова попытал счастья дальним ударом – очень неудачно. Старался чемпион мира, но иногда очень уж злоупотреблял индивидуальными действиями. Впрочем, он хотя бы был заметным – Вербич, который действовал на противоположном фланге во втором тайме, ничем особенным не запомнился, хотя и стал автором гола. Хотя в конце матча словенец доказал надежность экипировки New Balance – шорты Вербича выдержали атаку оппонента, который останавливал динамовца всеми возможными способами. Так же и Русин – кроме ассиста, ничего экстраординарного Назарий не продемонстрировал. На последних минутах киевляне заработали право на перспективный штрафной, который исполнил... Шабанов. Не слишком удачно – мяч попал в стенку.

В итоге поединок завершился мировой 1: 1 – третий такой результат в истории противостояния Динамо и Ботошани.

Дебют Кадири и Караваева вышел приличным – как говорят в таких случаях, каши не испортили, а украинец вообще мог еще и голом отметиться. Выделить кого-то одного в составе "бело-синих" довольно трудно – вся команда сыграла на некоем среднем уровне. Но все еще впереди, ведь полноценная подготовка к новому сезону только началась.

Уже завтра Динамо сыграет второй спарринг на сборах. Соперником будет австрийский Ваккер, начало матча – в 19:00 по Киеву.