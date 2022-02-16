"Динамо больше идут серебряные медали": Ахметов – о цели Шахтера на сезон
16:57 - Читати українською
Президент Шахтера Ринат Ахметов настроен не позволить Динамо защитить титул чемпиона Украины.
"Делаю все для того, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках Динамо были серебряные. Мне кажется, золотые нам больше идут, а серебряные больше для наших конкурентов".
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Это футбол, спорт, борьба и конкуренция. Каждый клуб борется, и я хочу, чтобы мы узнали о победителе в последнем туре, и чтобы им обязательно был наш Шахтер", – цитирует Ахметова сайт "горняков".
После 18 туров чемпионата Украины Шахтер лидирует, опережая Динамо на два очка.
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