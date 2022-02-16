"Делаю все для того, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках Динамо были серебряные. Мне кажется, золотые нам больше идут, а серебряные больше для наших конкурентов".

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Это футбол, спорт, борьба и конкуренция. Каждый клуб борется, и я хочу, чтобы мы узнали о победителе в последнем туре, и чтобы им обязательно был наш Шахтер", – цитирует Ахметова сайт "горняков".

После 18 туров чемпионата Украины Шахтер лидирует, опережая Динамо на два очка.

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