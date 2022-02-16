"От президента досталось после Аустрии, 5:1, когда мы проиграли. Тогда президент нас по одному вызвал. Хорошо мне досталось. У нас была утренняя тренировка, вечером была двусторонняя. Президент приехал, имел свой номер на третьем этаже. Вызвали по одному: меня, Бахарева, Попова, Тимощука. Не знаю как другим, но мне нормально. Не физически, а морально.

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Разговор был хороший, поучительный. На повышенных тонах я все понял. Вечером на тренировку вышел – 5 голов забил. Он мне говорит: "Так что, на тебя каждый день так кричать?". Я говорю: "Не надо, спасибо".

Это даже не в плане игры было, а в плане быта. Президент все обо всех знал. Одно время машина ездила. Я даже в соседний город ехал со скоростью 200 км/ч, думал, чтобы от этой "девятки" оторвался. Во двор заехал, чтобы скрыться. Через 5 минут хвост уже рядом. Были такие моменты", – сказал Воробей для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Андрей был в структуре Шахтера в 1995-2007 годах.

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