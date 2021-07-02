Киевское Динамо этим летом может провести спарринг с соперником топ-уровня.

Динамо и Интер достигли предварительного согласия о проведении товарищеского матча, сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Динамо определилось с главной кандидатурой на замену Беседину – сделаны первые шаги к трансфера

Поединок планируется на середину августа, когда "нерадзурри" начнут подготовку к новому сезону. Интересно, что встреча, скорее всего, будет проведена в Милане.

Напомним, что последний раз команды встречались аж 4 ноября 2009 года в рамках Лиги чемпионов. Тогда победу праздновал Интер благодаря голам Диего Милито и Уэсли Снейдера на последних минутах.

Динамо – Базель: Киев устроил феерию, но ужасными ошибками отдал победу в спарринге с голами потенциальных новичков