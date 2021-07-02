Київське Динамо цього літа може провести спаринг із суперником топ-рівня.

Динамо та Інтер досягли попередньої згоди стосовно проведення товариського матчу, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Динамо визначилось із головною кандидатурою на заміну Бєсєдіну – зроблені перші кроки до трансферу

Поєдинок планується на середину серпня, коли "нерадзуррі", які стали чемпіоном Італії 2020/21, розпочнуть підготовку до нового сезону. Зустріч, найімовірніше, буде зіграна у Мілані.

Нагадаємо, що востаннє команди зустрічались аж 4 листопада 2009 року в рамках Ліги чемпіонів. Тоді перемогу святкував Інтер завдяки голам Дієго Міліто та Веслі Снейдера на останніх хвилинах.

Динамо – Базель: Київ влаштував феєрію, але жахливими помилками віддав перемогу в спарингу з голами потенційних новачків