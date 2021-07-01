Киевский коллектив врывается на трансферный рынок в поисках достойной замены Артему Беседину, который из-за травмы на Евро-2020 пропустит около 6 месяцев.

Кристиан Ловрич снова оказался на радарах "бело-синих". Более того, он стал целью номер 1 по соотношению "цены и качества" после повреждения Беседина, информирует телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Форвардом Горицы киевляне интересовались зимой, а трансфером занимался лично Огнен Вукоевич. Правда, Суркис отказался платить 2,8 млн евро. Теперь, когда остро встал вопрос о бомбардире, Динамо ищет именно забивного игрока. Ловрич якобы подходит под эту кандидатуру, а потому киевляне уже сделали первые шаги к трансферу.

Отметим, что Ловрич присоединился к Горице в 2018 году из Локомотивы. Хорват, который может сыграть и на позиции вингера, в прошлом сезоне провел 32 матча во всех турнирах, где отметился 18 голами и 7 ассистами.

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