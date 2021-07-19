Киевский клуб после трансфера Ильи Шкурина может усилить линию атаки еще одним нападающим.

Завтра, 20 июля, в Киев прилетает форвард Дунайской Стреды и сборной Венесуалы Эрик Рамирес, передает ТаТоТаке в своем Telegram-канале.

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Утром 22-летний игрок пройдет углубленный медосмотр в столице Украины. Если заключение медиков окажется положительным, Рамирес подпишет с киевлянами контракт. Таким образом Динамо закроет вопрос с основным форвардом на сезон.

Также отмечается, что "бело-синим" придется выложить словацкому клубу за игрока чуть меньше двух миллионов в евровалюте.

К слову, в прошлом сезоне Эрик Рамирес забил в чемпионате Словакии 16 мячей. За сборную Венесуэлы он дебютировал в октябре 2020 в матче против Парагвая.

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