"Бело-синие" вылетят 21 июля в Австрию, где проведут очередные мини-сборы, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо проведет дополнительные спарринги с Бешикташем и Фенербахче, – СМИ

В рамках сбора киевляне проведут два спарринга: против Унион Берлин (23 июля, начало в 18:00) и Вильярреала (26 июля, начало в 17:30). Добавим, что в СМИ появилась информация о возможных спаррингах с Интером, Бешикташем и Фенербахче в августе.

На втором сборе киевляне уже провели контрольные матчи с Серветтом (1:1), Сьоном (2:0), Эвианом (3:0), Ниццей (1:2) и Этуалем (2:0). Впереди подопечных Луческу еще ждет противостояние с Атлетиком (20 июля).

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