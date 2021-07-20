Десятый матч Динамо за 18 дней. В предыдущих 9 спаррингах киевляне добыли 4 победы (две над любительскими командами) и однажды уступили. Атлетик только начинает подготовку к новому сезону. Десятая команда Примеры 2020/21 проиграла первый товарищеский матч на своем сборе Санкт-Галлену (1:2). В то же время в команде Луческу много сборников, которые только недавно присоединились к партнерам после отпуска. Перед стартом в УПЛ динамовцев ждут еще 2 спарринга в Австрии (23 и 26 июля с Унион Берлин и Вильярреалом соответственно).

Динамо – Ницца: Киев наказали за ошибки и нанесли первое поражение, Шкурин очередным голом не дает шансов конкурентам

Динамо – Атлетик: онлайн-трансляция матча – смотрите видео

Стартовый состав Динамо: Бойко – Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Андриевский – Цыганков, Буяльский (к), Де Пена – Вербич