Десятий матч Динамо за 18 днів. У попередніх 9 спарингах кияни здобули 4 перемоги (дві над аматорськими командами) та одного разу поступилися. Атлетік тільки починає підготовку до нового сезону. Десята команда Прімери 2020/21 програла перший товариський матч на своїх зборах Санкт-Галлену (1:2). Водночас у команді Луческу багато збірників, які тільки нещодавно приєдналися до партнерів після відпустки. Перед стартом в УПЛ динамівців чекають ще 2 спаринги в Австрії (23 і 26 липня з Уніон Берлін та Вільяреалом відповідно).

Динамо – Ніцца: Київ покарали за помилки і завдали першої поразки, Шкурін черговим голом не дає шансів конкурентам

Динамо – Атлетік: онлайн-трансляція матчу – дивіться відео

Порівняно з попереднім матчем проти Етуаля лише Забарний, Циганков, Шапаренко і Вербіч зберегли місця в основі. Днем раніше команда Луческу зазнала першої поразки на зборах (від французької Ніцци 1:2). Тут уже змін значно менше. Лише Кендзьора (замість нього Забарний), Шепелєв (Шапаренко), Жерсон (Циганков) і Шкурін (Вербіч) втратили свої позиції у старті. Усі вони нині починають з лави запасних.

В Атлетіка відзначаємо появу 28-річного капітана Муніаїна – третього найкращого голеадора та асистента басків під час минулого сезону. З перших хвилини зіграє і 35-річний легенда Рауль Гарсія, відомий за чемпіонськими виступами в мадридському Атлетіко. Вартий згадки і найкращий бомбардир Більбао 2020/21 Алекс Беренгер. В активі 26-річного вінгера 8 голів і 5 асистів у Прімері. Цементує оборону 32-мільйонний Іньїго Мартінес, який виступає за збірну Іспанію і завжди готовий відзначитись забитим м'ячем.

Стартовий склад Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Забарний, Дубінчак – Шапаренко, Андрієвський – Циганков, Буяльський (к), Де Пена – Вербіч