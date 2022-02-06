Очередным спарринг-партнером Динамо на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке станет Динамо Тбилиси, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Матч с самым титулованным футбольным клубом Грузии запланирован на вторник, 8 февраля. Уже традиционно эта встреча состоится на арене Mardan Stadium, начало – в 16:00 по Киеву.

Игру можно будет посмотреть на канале Динамо в YouTube, а также телеканале "Динамо TV".

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