Динамо анонсировало очередного соперника на сборах в Турции – киевляне сыграют с победителем Кубка обладателей кубков
11:02 - Читати українською
"Бело-синие" продолжают верстать план подготовки ко второй части сезона.
Очередным спарринг-партнером Динамо на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке станет Динамо Тбилиси, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Матч с самым титулованным футбольным клубом Грузии запланирован на вторник, 8 февраля. Уже традиционно эта встреча состоится на арене Mardan Stadium, начало – в 16:00 по Киеву.
Игру можно будет посмотреть на канале Динамо в YouTube, а также телеканале "Динамо TV".
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