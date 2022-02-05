Динамо интересуется сразу двумя футболистами Сан-Паулу, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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Киевляне рассматривают вариант с подписанием полузащитников Игора Гомеса и Родриго Нестора.

22-летний Гомес, которого называют "вторым Кака", был летом на карандаше скаутов Реала, Барселоны и Вест Хэма. Его клаусула составляет 50 миллионов евро, а контракт с бразильцами действует до 30 марта 2023 года. Transfermarkt оценивает представителя олимпийской сборной в 8 млн евро.

21-летний Нестор похож по своим качествам на Матузалема – немецкий портал правит за него 5 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Гомес провел за Сан-Пулу 29 матчей, в которых забил 2 гола. Нестор в 28 поединках отметился 4 результативными передачами.

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