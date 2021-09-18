Началось возмущение Луческу на 42 минуте – Буяльский обыграл соперника и случайно отмахнулся от него, за что получил справедливую желтую карточку.

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Уже через минуту арбитр снова свистнул в пользу Александрии – Кендзера и Забарный завалили Гриня на фланге. Арбитр подошел к месту, где произошел фол, но к нему с криками подскочил Мирча Луческу, очевидно, выражая претензии по эпизоду с Буяльским.

Реакция судьи Кривушкина была довольно странной – он просто выслушал возмущения румына, после чего продолжил игру.

Динамо вырвало победу над Александрией – Гармаш и VAR подарили пенальти на 90+6 минуте