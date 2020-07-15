Динамо – Заря: Воробей раскритиковал назначение Монзуль на ключевой поединок сезона

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался за назначение на важные матчи УПЛ иностранных арбитров.

"VAR нужен, но нужно и больше профессионализма от судей, которые оценивают ситуацию. Человек принимает решения. VAR позволяет рассмотреть эпизод замедленно, подробно. Какой будет вердикт – зависит только от квалификации судьи.

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Работу Екатерины Монзуль и ее бригады должен оценивать Комитет арбитров. Я считаю, что Екатериной Монзуль и ее бригадой было допущено очень много ошибок. Можно было привлечь других специалистов к этому матчу. Возможно, на такие игры, стоит приглашать иностранных арбитров", – сказал Воробей в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже 16 июля. Начало матча в 19:00.

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