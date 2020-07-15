Динамо – Зоря: Воробей розкритикував призначення Монзуль на ключовий поєдинок сезону

Екс-форвард збірної України Андрій Воробей висловився за призначення на важливі матчі УПЛ іноземних арбітрів.

"VAR потрібен, але потрібно і більше професіоналізму від суддів, які оцінюють ситуацію. Людина приймає рішення. VAR дозволяє розглянути епізод уповільнено, детально. Який буде вердикт – залежить лише від кваліфікації судді.

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Роботу Катерини Монзуль та її бригади повинен оцінювати Комітет арбітрів. Я ж вважаю, що Катериною Монзуль та її бригадою було допущено дуже багато помилок. Можна було залучити інших фахівців до цього матчу. Можливо, на такі ігри, варто запрошувати іноземних арбітрів", – сказав Воробей у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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