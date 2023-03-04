Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 18-м туре чемпионата.

Матчи 18-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 17 по 19 марта включительно, сообщает официальный сайт организации.

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Среди знаковых противостояний – битва между претендентами на чемпионство Динамо и Зарей, а также противостояние Сергея Ковальца во главе Ингульца против своей бывшей команды.

18-й ТУР

17 марта (пятница)

Металлист – Александрия – 13:00

18 марта (суббота)

Ворскла – Металлист 1925 – 13:00

Львов – Кривбасс – 14:00

Динамо – Заря – 14:00

Верес – СК Днепр-1 – 15:00

19 марта (воскресенье)

Ингулец – Черноморец – 13:00

Колос – Минай – 14:00

Шахтер – Рух – 15:00

Кривбасс одолел Колос, взяв реванш за поражение в первом круге – дебютный гол Вернидуба вывел Кривой Рог на шестое место