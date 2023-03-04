Динамо – Заря, Шахтер – Рух: УПЛ объявила расписание матчей 18-го тура
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 18-м туре чемпионата.
Матчи 18-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 17 по 19 марта включительно, сообщает официальный сайт организации.
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Среди знаковых противостояний – битва между претендентами на чемпионство Динамо и Зарей, а также противостояние Сергея Ковальца во главе Ингульца против своей бывшей команды.
18-й ТУР
17 марта (пятница)
Металлист – Александрия – 13:00
18 марта (суббота)
Ворскла – Металлист 1925 – 13:00
Львов – Кривбасс – 14:00
Динамо – Заря – 14:00
Верес – СК Днепр-1 – 15:00
19 марта (воскресенье)
Ингулец – Черноморец – 13:00
Колос – Минай – 14:00
Шахтер – Рух – 15:00
Кривбасс одолел Колос, взяв реванш за поражение в первом круге – дебютный гол Вернидуба вывел Кривой Рог на шестое место