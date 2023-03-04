Динамо – Зоря, Шахтар – Рух: УПЛ оголосила розклад матчів 18-го туру
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 18-му турі чемпіонату.
Матчі 18-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 17 по 19 березня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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Серед знакових протистоянь – битва між претендентами на чемпіонство Динамо та Зорею, а також протистояння Сергія Ковальця на чолі Інгульця проти своєї колишньої команди.
18-й ТУР
17 березня (п'ятниця)
Металіст – Олександрія – 13:00
18 березня (субота)
Ворскла – Металіст 1925 – 13:00
Львів – Кривбас – 14:00
Динамо – Зоря – 14:00
Верес – СК Дніпро-1 – 15:00
19 березня (неділя)
Інгулець – Чорноморець – 13:00
Колос – Минай – 14:00
Шахтар – Рух – 15:00
Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце