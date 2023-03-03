На поединке 16-го тура УПЛ между Динамо и Ингульцом будет работать судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ. В матче также будет использоваться VAR.

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4 марта

Александрия – СК Днепр – начало в 12:00. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.

Динамо – Ингулец – начало в 14:00. Главный арбитр – Екатерина Монзуль.

Верес – Черноморец – начало в 14:00. Главный арбитр – Виталий Романов.

5 марта

Ворскла – Заря – начало в 13:00. Главный арбитр – Евгений Арановский.

Металлист – Рух – начало в 13:00. Главный арбитр – Игорь Пасхал.

Металлист 1925 – Шахтер – начало в 14:00. Главный арбитр – Александр Шандор.

6 марта

Львов – Минай – начало в 13:00. Главный арбитр – Александр Дердо.

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