Динамо – Заря: Сабо назвал фаворита матча

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями относительно предстоящего поединка 31-го тура УПЛ Динамо – Заря.

"Этот матч – своеобразная игра нервов. В других компонентах команды находятся примерно в равном положении. У Динамо был плотный график, но киевляне располагают глубиной состава.

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Заря же будет играть без одного из ведущих игроков – Богдана Леднева. Это для команды Виктора Скрипника ощутимая потеря, ведь скамейка запасных у них не настолько длинная, как у соперника. Мне трудно отдать предпочтение какой-либо из этих команд, но считаю, что функционально и психологически Заря имеет определенное преимущество", – поделился Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, что команды подходят к поединку на соседних позициях – Заря с 57 очками расположилась на 2-м месте, а Динамо с 56 пунктами – третье. Добавим, что матч состоится завтра, 16 июля, начало в 19:30.

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