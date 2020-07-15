Динамо – Зоря: Сабо назвав фаворита матчу

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо майбутнього поєдинку 31-го туру УПЛ Динамо – Зоря.

"Цей матч – своєрідна гра нервів. В інших компонентах команди перебувають приблизно в рівному становищі. У Динамо був щільний графік, але кияни мають у своєму розпорядженні глибину складу.

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Зоря ж буде грати без одного з провідних гравців – Богдана Лєднєва. Це для команди Віктора Скрипника відчутна втрата, адже лава запасних у них не настільки довга, як у суперника. Мені важко віддати перевагу якійсь із цих команд, але вважаю, що функціонально і психологічно Зоря має певну перевагу", – поділився Сабо в коментарі Footboom.

Нагадаємо, що команди підходять до поєдинку на сусідніх позиціях – Зоря з 57 очками розташувалась на 2-му місці, а Динамо з 56 пунктами третє. Додамо, що матч відбудеться завтра, 16 липня, початок о 19:30.

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