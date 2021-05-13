"Выигрывать трофеи – очень и очень важно. Это возможность продемонстрировать, что игроки сделали за весь год. Когда доходишь до финала и проигрываешь, это – большое горе. Финалы не играются – финалы выигрываются!

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Реакция игроков была хорошей. Они очень хотели одержать этот трофей. Мы стремились подтвердить все то, что сделали до сих пор. Игра была сложной. Первый тайм был равным, а вторая половина и овертайм прошли под нашим контролем. Играли против очень хорошего соперника, который завершил сезон на третьем месте и который играет в очень красивый, зрелищный футбол. На фоне такого соперника мы показали класс и доминировали.

Самый тяжелый момент был, когда сломался Миколенко, и нужно было заменить его. Я боялся, что что-то нарушится в нашей игровой схеме. К счастью, Караваев сыграл очень хорошо в своей зоне. Миколенко наступили на кисть, он не чувствовал ее. Будем делать снимок. Я его заменил, потому что не хотел ждать вердикта.

В этой игре я делал ставку на тех игроков, которые за этот год сыграли больше всего. Фактически на тех, у кого есть игровой опыт. Это мотив того, почему я не менял игроков. Знал, что игроки хорошо подготовлены физически, и 120 минут – не проблема для них. Очень доволен ими. Это был тяжелый год. Игроки начали чувствовать желание побеждать. С этим я их и поздравляю.

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Результат не демонстрирует то, что происходило на поле. За исключением первого тайма, когда была равная игра. В конце концов, главное, что мы победили и завоевали Кубок. Я очень рад, что мы выиграли этот трофей.

Моё будущее? Мы выиграли Кубок. Дайте нам порадоваться этому успеху. Я очень рад, что помог Динамо и приложил руку к тому, как оно играло в этом году. Очень важный и сложный год. Но под моим руководством были игроки, которые доверились мне и полностью выполняли то, о чем я их просил", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол.