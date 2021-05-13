Динамо – Заря – видео гола
22:21 - Читати українською
Динамо победило Зарю в финале Кубка Украины 2020/21. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Заря.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
Основное время матча завершилось без голов. В первом овертайме Динамо открыло счет после быстрой контратаки. Жерсон разогнал, обыгрался с Бесединым и покатил в центр штрафной площади. Там Буяльский и Цыганков искусно разобрались.
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