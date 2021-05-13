Основное время матча завершилось без голов. В первом овертайме Динамо открыло счет после быстрой контратаки. Жерсон разогнал, обыгрался с Бесединым и покатил в центр штрафной площади. Там Буяльский и Цыганков искусно разобрались.

Динамо дожало Зарю в овертайме финала Кубка Украины – рекордный дубль на глазах Шевченко Позже Динамо получило шанс увеличить преимущество. Буяльский заработал пенальти. Цыганков взялся выполнять наказание, но не смог переиграть голкипера. Однако импульса это Зари не придало, киевляне уверенно играли в обороне и завоевало трофей.