Напомним, Динамо заняло последнее место в групповом турнире ЛЧ 2021/22. Киевляне досрочно потеряли шансы даже на Лигу Европы, а в 6-ти матчах забили 1 гол и набрали 1 очко. Несмотря на неутешительные результаты, Максим Шацких, защищавший цвета Динамо в роли игрока и тренера, видит и позитив в этой еврокампании.

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"Какой позитив Динамо может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка. Разумеется, такие результаты – это провал. Динамо добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники были нелегкие у киевлян.

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Да, это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а благодаря подобным играм в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких поединков", – цитирует Шацких Meta Ratings.

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