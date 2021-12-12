Динамо достроково втратило шанси на євровесну й не зуміло грюкнути дверима у ЛЧ, зазнавши безапеляційної поразки в ЛІсабоні, однак в УПЛ кияни йдуть стабільно. За осінню частину сезону "біло-сині" допустили всього дві осічки, втративши очки з Інгульцем і програвши Ворсклі, однак в 90% матчів чемпіон демонстрував чемпіонський футбол – на відміну від Шахтаря. Втім, перед останнім поєдинком 2021-го року підопічні Мірчі Луческу відстають від "гірників" на три очки. Відігрувати їх доведеться в дуже важкій зустрічі проти Зорі.

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Принаймні, ця зустріч має бути важкою в теорії, адже луганці залишаються претендентами на бронзові медалі. Щоправда, у цьому році з четвертого місця команда Віктора Скрипника не зрушить, але просто зіграти у власне задоволення не можна – необхідно скорочувати відставання від СК Дніпро-1, гандикап якого досягнув п'яти очок. Питання лишень у тому, чи здатна Зоря вирішувати турнірні завдання у матчах проти топ-колективів.

В поточному сезоні "чорно-білі" непогано виглядали проти прямих конкурентів в УПЛ, здолавши Ворсклу й Десну, а також розгромивши СК Дніпро-1 – втім, із сильнішими опонентами все було дуже сумно. Зоря двічі без шансів програла Ромі, набрала одне очко з Буде-Глімтом, ковтнула 6 голів від Шахтаря й отримала 4 м'ячі від Динамо в рідних стінах. Луганці втратили конкурентоспроможність на такому рівні, скотившись до статусу міцного середнячка без претензій.

Проблема полягає у постійних втратах групи лідерів, через які Віктору Скрипнику доводиться адаптуватись по ходу сезону, вигадуючи новий проект. Останній відхід (Юрченко, Назарина, Васіль, Абу-Ханна) вдарив по команді особливо сильно – Зоря змушена була відмовитись від прогресивних ідей, почавши працювати від дових передач у контратаки. Луганці намагаються міксувати цей підхід з агресивним пресингом і високою лінією оборони, однак кадровий дисбаланс призводить до розгромів від топів.

Важко знайти якісь козирі у нинішній Зорі, на яких колектив може вколоти Динамо. Великою мірою, все тримається на високій результативності іранських нападників – до речі, одного з них (Сайядманеша) клуб втратить взимку, а інший (Шахаб) сьогодні не зіграє через дискваліфікацію. Втім, навіть за таких умов склад луганців потужніший, ніж у більшості представників УПЛ, та і досвіду в команди достатньо. Якщо кияни встануть не з тієї ноги, то в підопічних Віктора Скрипника будуть шанси.

Між тим, динамівці дійсно можуть не налаштуватись належним чином. Ця проблема є для чемпіона головною – Мірча Луческу про неї кричить протягом всієї осінньої частини сезону. По грі "біло-сині" не демонструють великої кількості проблем по грі. Так, є недоліки в роботі під інтенсивним пресингом, є окремі вади при виходу з оборони, а найбільш складно при захисті на кросах та стандартах – все це має значення у єврокубках, але для УПЛ рівень футболу Динамо космічний. За більшістю очікуваних показників київський клуб лідирує у таблиці.

Динамо впевнено трощить середняків та аутсайдерів. Навіть Шахтар не може похизуватися такою стабільністю, але час від часу підопічні Мірчі Луческу дозволяють собі вимикатись з гри на тривалий відрізок часу. Без причини. Без посилення гри з боку суперника. Так було з Маріуполем, якому двічі ледь не вдалося зачепитись за нічию з киянами. Так було при нічиїй з Інгульцем, при поразці Ворсклі й навіть при перемозі над Минаєм. Тренер публічно критикує футболістів, а Супрягу одного разу навіть замінили до перерви за неналежне ставлення до моментів – втім, особливого прогресу в цьому питанні немає.

Психологічна нестабільність Динамо проявляється не тільки в поєдинках проти звичайних команд УПЛ, але й у топ-зустрічах. Зокрема, Мірча Луческу після матчу з Бенфікою в середу бідкався, що його колектив починає якісно грати лишень після пропущених голів. Це – шанс для Зорі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кендзьора, Супряга, Попов, Бєсєдін – Шевченко

Дискваліфіковані: Шахаб (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Гармаш

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина, Цвек – Сайядманеш, Луньов, Кабаєв – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Як уже говорилося, Зоря провалила усі топ-поєдинки в сезоні, пропускаючи у них не менше трьох голів за матч. Динамо ж впевнено б'є суперників у чемпіонаті, якщо не виходить грати впівноги – а сьогодні цього очікувати не доводиться. "Біло-синім" необхідно піти на зимову паузу за рівності очок з Шахтарем, а за кращої різниці голів чемпіон піде відпочивати на першій позиції. Необхідно перемогти всього-то з перевагою в два м'ячі.

До всього цього слід додати фактор рідного поля Динамо та можливу відсутність Булеци в складі Зорі, адже його контракт належить киянам. Букмекери, з огляду на вищезазначені нюанси, не вірять у сенсацію – коефіцієнти на перемогу "біло-синіх" дуже низькі, як для центрального матчу УПЛ. Ми теж не віримо в осічку чемпіона.

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