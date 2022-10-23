"Мы играли против мяча, потому нужны были футболисты, которые лучше действуют именно в этом компоненте. Если вы видели, у нас слева играли Кравец и Бацула – оба номинальных защитника, поскольку мы хотели помешать Динамо разбегаться, а также отправили в нападение высокого фактурного нападающего, который цеплялся бы за мяч. Это был наш план.

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Результатом мы удовлетворены, тоже имели свои моменты, неплохо выбегали вперед. Не хотим раздражать Бога, ничейный счет нас устраивает. А Руслан остается нашим основным нападающим, который в следующих матчах будет играть другую роль и получать свое игровое время. В то же время, думаю, неправильно, если я буду говорить только об одном игроке – в команде более 20 футболистов и все работали на результат.

Мы очень довольны результатом. Тем не менее, мы должны улучшить свою игру впереди. У нас было очень сложное начало сезона, показывали нестабильные результаты. Сегодня, наверное, очень беспокоились, но показали ту игру, на которую настраивались. Понимали, что играть против Динамо в открытый футбол мы не можем, поэтому закрылись, и у соперника было не так много поводов для взятия наших ворот.

Впрочем, пропустили – такое с нами часто случается, когда футболисты надеются друг на друга, из-за чего нам забивают. В тот же момент рады, что удалось сравнять счет, что придало нам сил и уверенности", – приводит слова Скрипника официальный сайт Динамо.

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