"Ми грали проти м’яча, тому потрібні були футболісти, які краще діють саме у цьому компоненті. Якщо ви бачили, в нас зліва грали Кравець та Бацула – обидва номінальні захисники, оскільки ми хотіли завадити Динамо розбігатися, а також відрядили в напад високого фактурного нападника, який чіплявся би за м’ячі. Це був наш план.

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Результатом ми задоволені, також мали свої моменти, непогано вибігали вперед. Не хочемо гнівити Бога, нічийний рахунок нас влаштовує. А Руслан залишається нашим основним нападником, який у наступних матчах буде грати іншу роль та отримувати свій ігровий час. В той самий час, думаю, неправильно, якщо я буду казати лише про одного гравця – у команді понад 20 футболістів, і всі працювали на результат.

Ми дуже задоволені результатом. Тим не менш, маємо покращити свою гру вперед. Ми мали дуже складний початок сезону, показували нестабільні результати. Сьогодні, напевно, дуже хвилювалися, але показали ту гру, на яку налаштовувалися. Розуміли, що грати проти Динамо у відкритий футбол ми не можемо, тому закрилися, і у суперника було не так багато нагод для взяття наших воріт.

Утім, пропустили – таке з нами часто трапляється, коли футболісти сподіваються один на одного, через що нам забивають. У той же момент раді, що вдалося зрівняти рахунок, що додало нам сил та упевненості", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Динамо.

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