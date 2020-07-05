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Динамо – Ворскла: Миколенко готов сыграть в финале Кубка Украины

5 июля 11:24 - Читати українською
Динамо – Ворскла: Миколенко готов сыграть в финале Кубка Украины
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже полностью оправился от травмы и сможет помочь своей команде в решающем матче кубкового турнира.

 

"Со мной уже все хорошо. Смогу ли сыграть в финале Кубка Украины? Да", – сказал Миколенко в комментарии FootballHub.

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Напомним, Миколенко пропустил два последних поединка Динамо из-за повреждения: 21-летний защитник после одной из тренировок пожаловался на боли в области бедра – обследование выявило незначительное мышечное повреждение. Кроме Виталия, последний матч Динамо пропускали также основные защитники команды – Артем Шабанов и Денис Попов.

К слову, финал Кубка Украины состоится уже в ближайшую среду, 8 июля. Начало матча в 21:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла Виталий Виталий Миколенко
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